Bolsonaro sobre 7 de setembro: 'pretendo estar aqui na Esplanada e na Paulista'

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, que comparecerá a manifestações na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia sete setembro, para quando estão previstos atos em defesa do governo. "Pretendo estar aqui na esplanada e na Paulista", confirmou após ser perguntado por um de seus simpatizantes"



A data marca o aniversário da independência do Brasil. O ministério da Defesa confirmou o cancelamento pelo segundo ano consecutivo do tradicional desfile militar realizado anualmente para celebrar o dia, sob a justificativa de que o evento provoca aglomerações e, assim, oferece risco de contaminação pela covid-19. No entanto, o presidente deve, como de costume, se reunir com grandes grupos de apoiadores sem máscara.



"Estou conspirando bastante, a favor da Constituição", disse Bolsonaro após reiterar críticas a movimentos sociais do campo da esquerda, aos quais se referiu como "massa de manobra".