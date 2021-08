Prazo para regularizar débitos de ICMS é prorrogado pelo governo de Minas

Decisão do governo atende a pedido de deputados estaduais mineiros (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) As empresas ganharam um novo respiro na "luta" para regularização de débitos tributários. O governo de Minas prorrogou para 23 de setembro deste ano o prazo para adesão ao programa de quitação relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A medida consta na edição desta terça-feira (24/08) do Diário do Executivo.









A medida atende a um pedido de deputados estaduais do bloco de governo e do próprio líder do governador Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (MG), Gustavo Valadares (PSDB). Também segue ativo um benefício do chamado "Refis Mineiro" - em vigor a partir de iniciativa da ALMG no início deste ano e sancionado em maio deste ano - para devedores, com desconto de até 90% sobre multas e juros cobrados pela inadimplência.





"O Refis Mineiro foi instituído no contexto de um ano de várias adversidades para os contribuintes e trouxe um alento, que foi a possibilidade de as empresas colocarem em dia suas finanças. A prorrogação da data vem atender a expectativa de contribuintes que não conseguiram se adequar a tempo do fechamento do primeiro prazo, que foi 16 de agosto, mas que ainda têm a intenção de aderir. É importante frisar que a prorrogação não fere o objeto principal do programa, que são as dívidas fundadas até 31 de dezembro de 2020", diz o secretário de Fazenda de Minas, Gustavo Barbosa.