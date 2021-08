O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (23/8) que não se pode 'aceitar passivamente' as prisões dos aliados, o ex-deputado Roberto Jefferson o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio , determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Regional FM 91, de Registro (SP).

Na sexta-feira (20/8), em mais um capítulo do tensionamento entre os poderes, o presidente Jair Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado . Ele assegurou também que entrará ainda com um pedido de impeachment contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.