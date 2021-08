Luciano Huck sobre Bolsonaro: 'O pior da sociedade aflorou'

Luciano Huck foi cotado como um dos nomes da chamada 'terceira via' para as eleições de 2022 (foto: Divulgação)

Sem citar nomes, Lucianoalfinetou o presidenteem uma live nonesta quinta-feira (19/8). O novo apresentador dos domingos da Globo comentou sobre o governo e disse que “parece que o pior da sociedade aflorou”.

Huck afirmou ainda que, mesmo adiando sua candidatura, tudo o que faz está relacionado, de alguma forma, à política. "Eu quero que oseja um país que dê certo, eu acredito muito no potencial da gente, eu acredito nas pessoas. A gente não pode ficar brincando com a esperança, com os sonhos das pessoas. Eu quero ocupar esse espaço da política, eu quero formar novas lideranças”, afirmou.

Ele acrescentou contando que gostaria que o país fosse o Brasil que merecemos ser. “É tão bacana, as pessoas são tão legais, tem tantas potencialidades. E a gente está num momento em que o lado mais cruel tá aflorando, aquele lado preconceituoso, xenofóbico. Aquele lado que, se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Se você não é daqui, você não pertence. Eu estou muito incomodado com isso que a gente está vivendo neste momento”, fala.

A live ocorreu com o influenciador Adriel Bispo, de 13 anos, para divulgar o livro "De Porta em Porta", escrito por Luciano Huck, e que estará disponível a partir desta sexta-feira (20/8).

O apresentador abriu mão de ingressar na carreira política para substituir Fausto Silva na Globo e já gravou a sua última edição do Caldeirão do Huck, que irá ao ar na próxima semana, dia 28 de agosto.

O novo programa, Domingão com o Huck, estreia em 5 de setembro e, um dia antes, Marcos Mion assumirá o Caldeirão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira