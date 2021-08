Agostinho Patrus diz que ataques à democracia afetam investimentos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem nos últimos meses atacando o Supremo Tribunal Federal (STF) e os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores, mais uma vez sem provas, que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.

Bolsonaro foi eleito, no segundo turno, o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos), contra 47.040.906 votos (44,87%) de Haddad.

Na manhã de sábado (14/8), Bolsonaro afirmou que iria levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para instaurar processo contra os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do Executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.