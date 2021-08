Afastado por importunação, Fernando Cury vai para Conselho da Criança

(foto: Carol Jacob/Alesp)

O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), afastado da Assembleia Legislativa de São Paulo por importunação sexual contra Isa Penna (PSOL), ganhou um novo cargo. Ele foi eleitodo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente do Estado (Condeca-SP) no último domingo. Oé de dois anos, entre 2021 e 2023.