Romário discute com ministro da Educação: 'Toma vergonha na cara'

AM

Romário bate boca com Milton Ribeiro (foto: Agência Brasil/Reprodução) Romário (PL-RJ) fez uma série de críticas ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Pelas redes sociais, o ex-jogador de futebol disse que "somente uma pessoa privada de inteligência” afirma que deficiêntes atrapalham no desenvolvimento de alunos regulares nas escolas. O senador(PL-RJ) fez uma série de críticas ao ministro daPelas redes sociais, o ex-jogador de futebol disse que "somente uma pessoa privada de inteligência” afirma que deficiêntes atrapalham no desenvolvimento de alunos regulares nas escolas.









“Somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país”, escreveu Romário, que tem uma filha portadora da síndrome de Down.

Somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país. %u2014 Romário (@RomarioOnze) August 17, 2021

Ainda de acordo com Romário, a atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações, impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. “Pessoas que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer”, afirmou.





O parlamentar também afirmou que a função do ministro da Educação é trabalhar para derrubar barreiras permitindo que todos tenham acesso e possam participar plenamente da sociedade. “O ministro da Educação faltou a muitas aulas, deixando a imbecilidade tomar o lugar da inteligência e da humanidade.”





Em resposta, Milton Ribeiro chamou Romário de deselegante. "Quando um representante do parlamento se dirige desta maneira a um ministro de estado, ainda mais com base em uma frase tirada do contexto?”, perguntou.

Sr. Senador @RomarioOnze, é muito deselegante quando um representante do parlamento se dirige desta maneira a um Ministro de Estado, ainda mais com base em uma frase tirada do contexto.

[1/2] pic.twitter.com/Hoz6eF6iJp %u2014 Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) August 17, 2021





Em tréplica, Romário voltou a atacar o ministro da Educação. De acordo com ele , deselegância, imbecilidade e idiotice “é o que o senhor vem fazendo com a educação do nosso país”. “Toma vergonha na cara”, afirmou.