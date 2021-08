Deputado governista pergunta para colega: 'Você é mulher? Vai se lascar'

AM

Deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) reagiu à tentativa de ser impedida de falar durante audiência (foto: Tv Câmara/Reprodução) José Medeiros (PP-MT) mandou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) ir “se lascar” durante audiência que escutava o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, na Câmara dos Deputados. O deputado federal governista(PP-MT) mandou a deputada(PSOL-RS) ir “se lascar” durante audiência que escutava o ministro da Defesa, general, na









Ao pedir a palavra, Fernanda afirmou que Braga Netto disse “coisas inaceitáveis" sobre a ditadura militar do Brasil. “Peço um minuto e não vou passar do tempo porque não costumo interromper a fala dos outros”, disse a parlamentar.





Em seguida, Medeiros interrompeu a deputada. “Ta inscrita?”, perguntou. “É a vez dela?”, disse.





Fernanda então responde. “Acabaram de me passar a palavra, Zé Medeiros. Você adora interromper uma mulher. Te contenha ai”, afirmou.





Medeiros então interrompe a deputada pela segunda vez. “Você é mulher?”, pergunta.





“Eu sou mulher, mas não me intimido para homem que fala grosso e fica fazendo ameacinha. Vou falar!”, reagiu a parlamentar.

Ao ouvir a declaração, Medeiros manda Fernanda ir se lascar. “Vai tu”, responde a deputada.

A reunião

Braga Netto visitou a Câmara a pedido do deputado Elias Vaz (PSB-GO). O ministro foi convidado para prestar esclarecimentos sobre nota oficial assinada por ele e pelos comandantes das Forças Armadas, publicada em 7 de julho, para repudiar declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM) sobre a conduta de alguns militares envolvidos em casos suspeitos de corrupção no governo federal.





Já os deputados Rogério Correia (PT-MG), Paulão (PT-AL), Arlindo Chinaglia (PT-SP), Henrique Fontana (PT-RS), David Miranda (Psol-RJ) e Odair Cunha (PT-MG) pedem explicações sobre supostas afirmações do ministro feitas a interlocutores condicionando a realização de eleições à adoção do voto impresso como forma de promoção de auditoria da referida eleição.