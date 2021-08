Arthur Lira: 'O país precisa de mais trabalho e menos confusão'

Apesar de não ter citado o fato, no sábado (14/8) Bolsonaro (sem partido) subiu o tom dos ataques à cúpula do Judiciário depois da prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson (PTB), seu aliado, na sexta-feira, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O chefe do governo afirmou pelas redes sociais que apresentará ao Senado, nesta semana, um pedido de abertura de processos contra Moraes e o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também integrante do STF.