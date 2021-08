Lira sobre desfile militar com tanques na Esplanada: trágica coincidência

Segundo Lira, o desfile não deve causar problemas à votação (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), classificou como uma "trágica coincidência" a realização de desfile militar nesta terça (10/8) convocado pela Marinha nos arredores doNacional, em Brasília, pela manhã. Segundo informou a Força Armada, em nota, um comboio de veículos militares blindados fará parte de exercício militar, a Operação Formosa, promovido pela Marinha e que pela primeira vez contará com a participação do Exército e da Força Aérea.No mesmo dia, está prevista a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do votopela Câmara. Para alguns parlamentares, o exercício foi visto como uma tentativa de intimidação do Congresso e de influenciar o resultado da votação."Não é usual", disse o presidente da Câmara sobre o exercício militar. "E não sendo usual, em um País polarizado do jeito que o Brasil está, isso dá cabimento para que se especule tratar de algum tipo de pressão. Entramos em contato com o Palácio do Planalto, falei com o presidente Bolsonaro e ele garantiu não haver esse intuito", afirmou o parlamentar. Segundo Lira, em entrevista a, o desfile não deve causar problemas à votação, mas caso parlamentares e a população achem conveniente, seria possível adiar a votação da PEC."Essa Operação Formosa acontece desde 1988 aqui em Goiás com movimentações da. Esse ano serão acrescidos o Exército e a Aeronáutica. Então não é uma coisa que foi inventada, mas também nunca houve desfile na Esplanada dos Ministérios para ir a Formosa (GO) e parar na frente do Palácio do Planalto", afirmou Lira.