Duda Mendonça morre aos 77 anos

Duda Mendonça ficou conhecido pela primeira campanha eleitoral vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, em 2002 (foto: Reprodução) Duda Mendonça morreu, aos 77 anos, em São Paulo, nesta segunda-feira (16/8). Ele enfrentava um câncer no cérebro e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde junho. O publicitáriomorreu, aos 77 anos, em São Paulo, nesta segunda-feira (16/8). Ele enfrentava umno cérebro e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde junho.

Ele também deu seu nome em outras campanhas políticas bem sucedidas, como de Paulo Maluf (PP), Miguel Arraes, Ciro Gomes (PDT) e do ex-primeiro-ministro de Portugal, Pedro Santana Lopes.





Porém, sua carreira foi manchada com escândalos de corrupção. Em 2005, Duda foi denunciado no Mensalão e confessou ter recebido R$ 10,5 milhões pela campanha à eleição de Lula via caixa 2.





Ele foi absolvido, em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Quatro anos depois, em 2016, passou a ser investigado na Operação Lava Jato, e em abril de 2017, assinou acordo de delação premiada.





O marqueteiro entregou crimes de caixa 2 nas campanhas de Lindbergh, Delcídio do Amaral, Fernando Pimentel, Paulo Skaf, Roseana Sarney e Baleia Rossi, além de campanhas no Chile e na Colômbia, financiadas pela Odebrecht.





