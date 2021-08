Randolfe sobre Ricardo Barros: 'Mentira é involuntária igual respiração'

AM

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou neste sábado (14/8) que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), mentiu para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Isso porque a Comissão recebeu mensagens que ligam Barros a vendedores de vacinas contra COVID-19. O senador(Rede-AP) afirmou neste sábado (14/8) que o líder do governo na Câmara, deputado(PP-PR), mentiu para a Comissão Parlamentar de InquéritoIsso porque a Comissão recebeu mensagens que ligam Barros a vendedores de vacinas contra COVID-19.





O deputado se tornou alvo da CPI após relato do também parlamentar Luis Miranda (DEM-DF). Ele foi acusado de estar envolvido no suposto esquema de propina para a compra da Covaxin.





Ricardo Barros foi ministro da Saúde durante a gestão de Michel Temer (MDB). O nome dele teria sido mencionado por Bolsonaro, ao descobrir um esquema de corrupção dentro da pasta, segundo apontou Luis Miranda em depoimento à CPI no final de junho.





Aos senadores, Miranda disse que o presidente tinha a desconfiança da atuação do deputado em torno das pressões no Ministério da Saúde em favor da vacina da empresa indiana Bharat Biotech.





Barros teve os sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático quebrados na semana passada.





Além do envolvimento no esquema de corrupção os senadores membros da CPI buscam esclarecer a relação de Barros com Francisco Maximiano, proprietário da Precisa Medicamentos, que teria intermediado a venda de vacinas da Covaxin para o Ministério da Saúde.