Acusada de mandar matar marido, ex-deputada Flordelis é presa sua casa em Niterói

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza foi presa às 18h40 desta sexta-feira, 13, em sua casa, em Niterói (Região Metropolitana do Rio). Ela é acusada pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) de ser a mandante do assassinado do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, ocorrido em 2019. A ordem de prisão foi determinada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói (Região Metropolitana do Rio), onde o processo tramita.



Ao ser detida, ela gravou um vídeo, divulgado em suas redes sociais, em que repete que é inocente. "Olá, gente, chegou o dia que ninguém desejaria chegar. Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei. Eu não sei para quê, mas estou indo com força e com a força de vocês. Orem por mim. Orem, orem. Uma corrente de oração na internet. Busquem a Deus, está bom? Um beijo, amo vocês", diz Flordelis no vídeo.



Em agosto de 2020, Flordelis e outras dez pessoas foram denunciadas pelo assassinato do pastor Anderson. Na época, Flordelis não teve sua prisão pedida por dispor de imunidade parlamentar. Na última quarta-feira, 11, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flordelis, por quebra de decoro parlamentar. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara na última quinta-feira, 12, o que tornou oficial a cassação. Em seguida, o MP-RJ pediu a prisão da ex-parlamentar.