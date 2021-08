Câmara retira 'distritão' e aprova texto-base que retoma coligações

Texto-base da PEC eleitoral, sem o 'distritão', foi aprovado em primeiro turno, mas precisa passar pelo segundo turno para ir ao Senado Federal (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)









A ação acontece após um acordo entre os partidos, que concordaram em tirar o "distritão" e retomar as coligações. Foram 339 votos favoráveis e 123 contrários ao texto-base da PEC, sendo que eram necessários a adesão de 308 deputados.





Com as coligações, os partidos poderão se juntar e fazer alianças para disputar as eleições. Desta forma, ficaria autorizada a somatória dos tempos de rádio e televisão. Ainda assim, haveria o quociente eleitoral, que considera votos válidos na coligação e no candidato e seria o norte para que fosse definido o número de vagas que cada aliança teria direito.





Os candidatos mais votados da coligação ocupariam as cadeiras.





Mas, para que a PEC já tenha efeito em 2022, além dos 308 votos favoráveis nos dois turnos na Câmara, é preciso do crivo do Senado. Para isso, basta 49 votos "sim". O Congresso Nacional também teria que promulgar o texto.

aprovou em primeiro turno nesta quarta-feira (11/8) o texto base daque prega uma reforma eleitoral. O trecho aprovado retoma coligações partidárias nas votações proporcionais. Por outro lado, o chamado, que elegeria os candidatos que tivessem o maior número de votos de forma individual, foi retirado do texto.