Octavio Guedes sobre desfile de tanques na Esplanada: 'Ridículo e patético'

Octavio Guedes criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (10/8) (foto: GloboNews/Reprodução)

Octavio Guedes criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por promover ummicareta fora de época”. O comentarista políticocriticou o presidente Jair(sem partido) por promover um desfile de carros blindados das Forças Armadas na manhã desta terça-feira (10/8) , no Congresso Nacional, em Brasília. Durante programa ao vivo, o jornalista afirmou que o ato no dia de votação da PEC do voto impresso é uma “fora de época”.





"Estou testemunhando umas das cenas mais patéticas da República nesta redemocratização. Esse desfile militar fora de época para entregar um convite para o presidente da República no mínimo devia ser improbidade. Botar tanto servidor público no meio de uma pandemia, de um país em uma crise econômica, com tanto sofrimento, utilizar a máquina pública, gastar dinheiro para entregar um convite a um presidente, isso no mínimo devia ser considerado improbidade", disse Octavio.





O comentarista ainda declarou que o desfile é uma “demonstração de fraqueza” e comparou a atual gestão de Bolsonaro com a do general João Baptista Figueiredo, último militar a ser presidente durante o período da ditadura no Brasil.





"O governo Bolsonaro cada vez mais se parece com o governo Figueiredo, com um núcleo militar cada vez mais tentando se agarrar ao poder. O governo Bolsonaro se tornou o maior rancho militar que se tem notícia desde a redemocratização. É alimentação para 6 mil bocas que estão ali nos cargos”, relatou.





“Na internet chamam de micareta. Essa micareta fora de época. Uma das cenas mais ridículas, na minha opinião”, completou.













No anúncio sobre a passagem pela Esplanada dos Ministérios, a Marinha justificou que a intenção é entregar convite ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Defesa, Braga Netto, para participarem da cerimônia de abertura do evento no Entorno do DF, marcada para o próximo dia 16 de agosto.