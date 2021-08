Bolsonaro terá 'debandada' de ministros em 2022

Bolsonaro quer Tarcísio Gomes enfrentando Doria na disputa pelo governo de SP (foto: Divulgação/Gov.br)

'Senado ou nada'

Asde 2022 vão mudar a fisionomia dodo governo de Jair. Levantamento feito pelo jornalindica que, até agora, 11 dos 23pretendem deixar a equipe em abril para disputar as eleições do ano que vem. O prazo é estipulado pela Lei Eleitoral, que obriga ocupantes dea entregar os postos seis meses antes das eleições, se quiserem ser candidatos.Bolsonaro conta com vários deles para ajudar a montar palanques que deem sustentação à sua campanha pelo segundo mandato, principalmente em São Paulo, maior colégio eleitoral, e em Estados do Nordeste, reduto do PT do ex-presidente da República Luiz Inácioda Silva, seu maior adversário político."Acredito que um terço dos meus ministros se lance candidato" , disse Bolsonaro à Rede Nordeste de Rádio, no último dia 27, sem mostrar preocupação com a debandada. "Eu já falei com eles. Sabem muito bem que têm chance de vitória, se eu estiver bem."Entre os nomes citados pelo próprio presidente para disputar as eleições estão ministros hoje sem partido, como o da Saúde, Marcelo, que pode se candidatar ao Senado pela Paraíba, e o da Infraestrutura,de Freitas.Bolsonaro quer lançar Tarcísio à sucessão do governador João(PSDB), seu arqui-inimigo, em São Paulo, mas ele ainda resiste. "Está fazendo um brilhante trabalho. Se assumir um cargo no Executivo, dará um show", afirmou o presidente.A ideia é que Queiroga, Tarcísio e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto - hoje no PSC e com planos de se candidatar ao Senado, por Pernambuco -, migrem para o mesmo partido que Bolsonaro vai escolher para disputar a reeleição.Até agora, a tendência é que o presidente se filie ao Progressistas, partido do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e principal legenda do Centrão, mas o acordo ainda não foi fechado. "Eu sou do Centrão", disse Bolsonaro no último dia 22, minimizando as críticas à entrada do grupo no governo, ao lembrar que foi filiado por muitos anos ao PP (hoje Progressistas). Recém-nomeado chefe da Casa Civil , Nogueira quer disputar o governo do Piauí. Aliados avaliam, porém, que ele pode desistir, caso considere que permanecer no governo é "uma missão maior". Há até quem faça planos para Nogueira ser vice na chapa de Bolsonaro à reeleição.O ministro das Comunicações, Fábio Faria, descarta disputar novo mandato de deputado ou tentar o governo do governo do Rio Grande do Norte. "É Senado ou nada", disse ele ao jornal O Estado de S. Paulo.Faria é filiado ao PSD, mas está de malas prontas para o Progressistas. Este também poderá ser o partido do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, apontado por Bolsonaro como "um bom nome" para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte. Marinho era do PSDB, mas se desfiliou.No Distrito Federal, outros dois ministros se movimentam para concorrer. O titular da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, é filiado ao PSL, que quer lançá-lo à sucessão do governador Ibaneis Rocha. A chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), atualmente deputada licenciada, pretende disputar uma vaga no Senado.Chamado por Bolsonaro de "curinga" na equipe por já ter ocupado três pastas, o novo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, se movimenta desde 2019 para disputar o governo gaúcho. Isso é perceptível ao olhar agendas de Onyx nas pastas pelas quais passou - Casa Civil, Cidadania e Secretaria-Geral -, sempre lotada de compromissos com prefeitos do Rio Grande do Sul e espaço privilegiado para entrevistas à imprensa local.A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já avisou ao comando do DEM que quer concorrer ao Senado por Mato Grosso do Sul. Tudo indica, no entanto, que ela mudará de partido. Trata-se de outro nome que pode ir para o Progressistas.Na Bahia, onde o presidente do DEM, ACM Neto, vai disputar o governo, o Planalto estimula a candidatura do ministro da Cidadania, João Roma, pelo Republicanos.Afilhado político de Neto, Roma foi chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador, de 2013 a 2018, e depois se elegeu deputado.Os dois romperam porque Neto não queria que ele aceitasse o ministério. Roma ainda não decidiu, porém, se enfrentará seu ex-aliado ou se disputará uma vaga para retornar à Câmara dos Deputados.As informações são do jornal