'Não vou me envolver eleições estaduais', afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ainda não vai se envolver nos debates sobre as eleições de 2022, em especial nas estaduais, "porque tem muita coisa importante para fazer". À Rádio 93 FM - RJ, o chefe do Executivo afirmou que, antes de se posicionar sobre o tema, precisa primeiro arranjar um partido. "Que eu queira e que me queira", pontuou. "Política, no meu entender, a gente começa a falar para valer a partir de março do ano que vem, que é o limite das filiações partidárias", afirmou o presidente. Em entrevista à rádio carioca, Bolsonaro classificou que o governador Cláudio Castro (PL) está fazendo um "bom trabalho" no Estado.