Lula não crê em 'golpe' de Bolsonaro e diz que 'o povo entrega' a faixa

Ex-presidente Lula é tido como principal oponente de Bolsonaro na disputa eleitoral em 2022 (foto: AFP / Fabrice COFFRINI)

Não acredito em golpe do Bolsonaro. Ninguém que ganhar as eleições precisa dele pra passar a faixa. O povo entrega. O grande golpe que ele deu já foram as eleições de 2018. Mentiu a campanha toda, não participou de nenhum debate e foi eleito. %u2014 Lula (@LulaOficial) August 7, 2021

O ex-presidente(PT), iminente candidato ao Palácio do Planalto em 2022, disse neste sábado (7/8) não acreditar em "golpe" de(sem partido), atual líder do governo federal. Segundo o petista, não é preciso que o capitão reformado "passe" a faixa presidencial.Pelo Twitter, Lula disparou contra o. "Não acredito em golpe do Bolsonaro. Ninguém que ganhar as eleições precisa dele para passar a faixa. O povo entrega. O grande golpe que ele deu já foram as eleições de 2018. Mentiu a campanha toda, não participou de nenhum debate e foi eleito", escreveu.Segundo o ex-presidente, Bolsonaro é "incompetente" e "patético". "Você não faz aliança só com quem você gosta. O Bolsonaro era tão ignorante que achava que não precisava do Congresso, que ia fazer tudo sozinho com os filhos. Aí ele chegou à conclusão de que é um incompetente politicamente. Não gosta de democracia. Um patético governando o país".Em Santa Catarina, cumprindo uma série de agendas, Bolsonaro voltou a pôr em xeque, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro . Em meio às tensões com o poder Judiciário e os pedidos por voto impresso, aproveitou para tecer críticas a Lula.Ele falou sobre venezuelanos que vieram para o Brasil e ironizou que "centenas de pessoas por dia fogem do paraíso socialista". "Nós sabemos como aquele regime começou, quem apoiou aquele regime, não preciso dizer que é o bandido de nove dedos", disse, sob gritos de "Lula ladrão" vindos de seus apoiadores que se aglomeravam em Florianópolis.Sem provas, o presidente disse, nesta semana, que Luís Roberto Barroso , responsável pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deve "alguma coisa para o PT". O magistrado tem se posicionado firmemente contra a contagem de votos em papel.