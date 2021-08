Bolsonaro: 'Não são 2 ministros do STF que vão decidir o destino da nação'

Nessa sexta (6), Bolsonaro participou da entrega de uma comenda em Joinville, também em SC (foto: Alan Santos/PR)

O presidente(sem partido) voltou a defender hoje a impressão de votos no Brasil, embora siga sem apresentar provas de que há fraudes no sistema eleitoral. Após "motociata" em Florianópolis (SC) , transmitida pelas redes sociais, ele discursou para apoiadores."Venho advertindo que temos que ter eleições limpas no Brasil. Quem não quer eleições limpas e contagem pública de votos pode ser tudo, mas não é democrata, e quem não é democrata não tem espaço no nosso Brasil", afirmou Bolsonaro.Ele defendeu novamente o voto impresso e auditável. "Quem decide as eleições são vocês. Não vai ser um ou dois ministros doque vão decidir o destino de uma nação. Quem tem legitimidade além do presidente (da República) é o Congresso Nacional", declarou.A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda o sistema de votação foi derrotada na comissão especial, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), disse ter decidido levar para o plenário a discussão sobre o voto impresso Bolsonaro falou sobre venezuelanos que vieram para o Brasil e ironizou que "centenas de pessoas por dia fogem do paraíso socialista da Venezuela" para cá. "Nós sabemos como aquele regime começou, quem apoiou aquele regime, não preciso dizer que é o bandido de nove dedos", disse, sob gritos de "Lula ladrão", referindo-se ao ex-presidente(PT).