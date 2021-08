Bolsonaro é muito pior que Dilma, avaliam banqueiros e empresários

Para banqueiros e empresários do país, Bolsonaro conseguiu ser pior que Dilma (foto: Alan Santos/PR e Presidencia del Uruguay) banqueiros e empresários, de que o presidente Jair Bolsonaro é pior do que Dilma Rousseff no comando do país. Ainda que muitos se queixem da falta de habilidade da ex-presidente para tocar o país, nada se compara às loucuras de Bolsonaro, que criou um mundo paralelo e deixou de governar o país. Está claro, entre, de que o presidente Jairé pior do queno comando do país. Ainda que muitos se queixem da falta de habilidade da ex-presidente para tocar o país, nada se compara às loucuras de Bolsonaro, que criou um mundo paralelo e deixou de governar o país.

Os donos do dinheiro reconhecem, agora, que erraram em apoiar Bolsonaro nas eleições de 2018 somente para não ver o PT de volta do poder. Admitem, inclusive, que, se Fernando Haddad tivesse vencido a disputa eleitoral, o Brasil estaria em uma situação muito melhor do que a atual. Primeiro, porque Haddad é uma pessoa sensata, aberta ao diálogo.









Agora, com enorme rejeição junto à população, Bolsonaro ataca o sistema eleitoral, desacredita as urnas eleitorais, alimenta um confronto desnecessário com o Supremo Tribunal Federal (STF). Sabe que, mantida a atual conjuntura, corre o risco de nem chegar ao segundo turno em 2022.





No entender dos donos do dinheiro, ainda é possível construir uma candidatura de terceira via com potencial para brigar com os extremos de direita (Bolsonaro) e de esquerda (Lula). Mas está claro que boa parte deles votará em Lula caso o competidor seja Bolsonaro. A alegação é de que o Brasil não aguentaria mais quatro anos com um “capitão tresloucado” dando as cartas.





Sobre a comparação entre Bolsonaro e Dilma, ressaltam ainda que a petista era uma pessoa difícil, errou na condução da política econômica, mas não era corrupta — o PT, sim. Bolsonaro, além de não querer governar, fugir dos principais problemas do país (saúde, desemprego e pobreza), deixa correr tudo muito solto. Basta ver o que ocorreu no Ministério da Saúde com a vacina indiana Covaxin.