PEC do voto impresso é rejeitada em comissão especial da Câmara

Proposta tinha como objetivo introduzir uma impressora acoplada à urna para que um comprovante impresso do voto fosse emitido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que pretendia adotar o voto impresso a partir de 2022 foi rejeitada pela comissão especial da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (5/8). Foram 23 votos contrários e 11 favoráveis. No entanto, o texto ainda pode ser analisado em Plenário, uma vez que a comissão não tem poder para arquivar um projeto. que pretendia adotar o voto impresso a partir de 2022 foi rejeitada pela comissão especial danesta quinta-feira (5/8). Foram 23 votos contrários e 11 favoráveis. No entanto, o texto ainda pode ser analisado em Plenário, uma vez que a comissão não tem poder para arquivar um projeto.









Um parecer pela rejeição do texto será feito e um novo relator foi escolhido: trata-se do deputado Junior Mano (PL-CE). O novo texto será enviado para que os 513 deputados no plenário possam votar.