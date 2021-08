Bolsonaro volta a atacar Barroso: 'Deve favores ao PT'

Bolsonaro, assim como nos últimos dias, voltou a atacar o ministro do STF, Luis Roberto Barroso (foto: Reprodução/Facebook)





O presidente também atacou Barroso por ter atuado na defesa do ex-guerrilheiro Cesare Battisti. O atual ministro do STF era advogado do italiano antes de ser indicado pela, na época, presidente Dilma Rousseff para ocupar uma cadeira na Corte. Bolsonaro disse que Barroso tinha a intenção de "pegar a simpatia do PT".





"O senhor Barroso - é um direito dele - advogou para um terrorista. Não tem problema. Advogado pode defender qualquer um. Ninguém está discutindo isso. Ele fez aquilo por uma causa, pegou a simpatia do PT. Chegando ao Supremo, algumas decisões dele eu não concordo e não sou obrigado a concordar", concluiu.

O presidente(sem partido) voltou a atacar o ministro doe presidente do. Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (5/8), o mandatário afirmou que Barroso "deve favores ao PT (Partido dos Trabalhadores)". O presidente está em "pé de guerra" com o chefe do TSE por causa da rejeição ao chamado "voto impresso".