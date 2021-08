Bolsonaro ataca Barroso e Moraes: 'Ditadura da toga'; veja vídeo

O presidenteatacou os ministros, do Supremo Tribunal Federal (STF), em conversa com apoiadores no 'cercadinho' do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (5/8).

determinou, por decisão unânime, nesta quarta-feira (4/8) que o chefe do Executivo seja investigado por vários crimes, entre eles "calúnia" e "incitação ao crime" , em relação a seus questionamentos sem provas do sistema deno Brasil.

Bolsonaro diz que vai encaminhar à CGU operações do BNDES no governo do PT

Ao comentar sobre o inquérito, proposto pelo corregedor eleitoral, ministro Luís Felipe Salomão, o presidente da República ironizou os magistrados e ridicularizou a investigação.



“E outra, estão me processando por isso. Olha o que é a ditadura da toga. O que dois ministros estão fazendo no Supremo, Barroso e Alexandre de Moraes. Vão me investigar! Será que vão dar uma sentença? Fazer uma busca e apreensão no Alvorada como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso?.” E encerrou: “Vão mandar quem aqui? PF ou Forças Armadas?”, declarou.





Entre as infrações listadas pelo ministro Barroso, que também é presidente do TSE, estão: corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, abuso de poder político e econômico e propaganda fora do período de eleições. Além disso, o TSE pediu ao STF que investigue Bolsonaro no inquérito das fake news. A solicitação também foi aprovada por unanimidade.