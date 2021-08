Aziz sugere que Barroso contrate hackers para provar segurança de urnas

Senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM), comentou as últimas falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a favor do voto impresso. De acordo com o senador, a ação do governo faz parte de uma manipulação para distrair a população dos escândalos de corrupção. O presidente da(PSD-AM), comentou as últimas falas do presidente(sem partido) a favor do. De acordo com o senador, a ação do governo faz parte de uma manipulação para distrair a população dos escândalos de









O presidente ainda questiona se “ninguém percebe” que essa é uma estrategia do governo federal para que os “grandes problemas” fossem escondidos.





“Quero ver uma manifestação dos seguidores do presidente aplaudindo a segurança pública brasileira, o trabalho na educação, saúde, ações sociais e crescimento de empregos. Não, não é isso. Agora é voto eletrônico, que é uma discussão que é um embate entre o Supremo e o chefe da nação. Como se nada estivesse acontecendo com o presidente. Qual foi?”, questiona Aziz.





O senador se referiu diretamente ao presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e sugeriu que ele contrate os melhores hackers para tentar invadir as urnas e comprovar que essa é uma discussão inverídica. “Duvido que consiga fraudar”, disse o senador.

A CPI retomou os trabalhos na manhã desta terça-feira (3/8) com o depoimento do reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da ONG Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah).

O reverendo é apontado por representantes da Davati Medical Supply, com sede nos Estados Unidos, como um intermediador entre o governo federal e empresas que ofertavam vacinas.

O dia da CPI

CPI da COVID, instalada pelo Senado, retomou o recesso parlamentar nesta terça-feira (3/8), com o depoimento do reverendo Amilton Gomes de Paula.



O parlamentar destacou os e-mails, divulgados pelo Jornal Nacional, da TV Globo, em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava o reverendo a comprar, por meio da Senah, 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca.





Segundo o policial militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominghetti, que acusa o ex-diretor de Logística da pasta Roberto Ferreira Dias de cobrar propina de US$ 1 por dose, Gomes de Paula foi quem o ajudou a conseguir marcar reuniões com membros do governo para apresentar a proposta do imunizante britânico em fevereiro deste ano.





O reverendo seria ouvido na CPI em 14 de julho, mas o depoimento foi adiado por questões de saúde. Amilton apresentou um atestado médico alegando problemas renais, o que foi confirmado pela perícia médica do Senado.





O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, concedeu habeas corpus para que o religioso tenha o direito de permanecer em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo.



