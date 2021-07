Bolsonaro sobre críticas: 'Atacado com acusações que mexem com a alma'

Bolsonaro disse que 'não promove ações contra a mídia' durante live desta quinta-feira (29/7) (foto: Reprodução)





Bolsonaro disse que entre os "ataques", estão acusações que "mexem com a alma". O presidente afirmou que isso não era liberdade de expressão por parte da imprensa e população.









Bolsonaro também voltou a criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu autonomia aos estados e municípios durante a pandemia da COVID-19 nas tomadas de decisões, como a flexibilização ou não das atividades econômicas. Para o presidente, a ação tomada pelo Supremo passa por cima da Constituição Federal.









Ainda na transmissão, Bolsonaro disse que não promove "ações contra a mídia", mas que a imprensa "promove ações contra ele". "Que visão foi essa do nosso STF , por ocasião da pandemia, onde se passa por cima de todos os incisos do Artigo 5º da Constituição? Se toma medidas violentas contra o povo, tirando-lhes o direito de ir e vir, do trabalho, de frequentar um templo religioso. Medidas drásticas tomadas por muitos prefeitos e governadores", afirmou.Ainda na transmissão, Bolsonaro disse que não promove "ações contra a mídia", mas que a imprensa "promove ações contra ele".

Em live semanal nesta quinta-feira (29/7), o presidente(sem partido) prometeu apresentar provas de que asno Brasil são fraudáveis. No entanto, no decorrer da transmissão, Bolsonaro recuou e disse que tinha apenas "indícios" . Antes de apresentá-los, o presidente fez um discurso de quase 40 minutos no qual disse que era "atacado diuturnamente".