Paes reconhece derrota na 'rinha de vacinação' para Doria: 'Pai da vacina'

AM

Eduardo Paes e João Doria (foto: Redes Sociais/Reprodução) rinha de vacinas”, protagonizada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (Republicanos), e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o carioca usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28/7), para elogiar o paulista pelo avanço na vacinação no estado. Em mais um capítulo na “, protagonizada pelo prefeito do Rio de Janeiro,(Republicanos), e pelo governador de São Paulo,(PSDB), o carioca usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28/7), para elogiar o paulista pelo avanço na vacinação no estado.









Eduardo republicou o anúncio do governador, que informava que São Paulo antecipou o término da vacinação da primeira dose contra COVID em adultos para 16/08 e também adiantou a vacinação de todos os adolescentes a partir de 18/08.



No post, Doria brincava com o prefeito do Rio. “Bora lá Eduardo Paes”, escreveu.





Em resposta, Paes chamou o governador paulista de “rei da vacina”.





“Pow! Você tem fabricação própria né.... Eu dependo do... Você sabe... Vou ‘arregar’ dessa vez para você. Fico (com frio na barriga) com o dia 18/08 mesmo. Até pq vc merece vencer essa. Sem você não teríamos a CoronaVac e a pressão por vacinas. O pai da vacina leva essa!”, escreveu o carioca.

Pow! Você tem fabricação própria né.... Eu dependo do... Vc sabe... Vou "arregar" dessa vez para você. Fico (c frio na barriga) com o dia 18/08 mesmo. Até pq vc merece vencer essa. Sem você não teríamos a coronavac e a pressão por vacinas. O pai da vacina leva essa!%uD83E%uDD47%uD83C%uDFF3%uFE0F https://t.co/Be2KNZuY4N %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) July 28, 2021

Na postagem, Paes faz referência ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao Ministério da Saúde responsáveis pela distribuição de imunizantes no Brasil por meio da Campanha de Imunização.





O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, é o responsável pela fabricação da CoronaVac no Brasil. Foi por meio de João Doria que a instituição fez negociações com o laboratório chinês Sinovac.

Coletiva em SP





Durante a coletiva para anunciar as datas de São Paulo, João Doria leu o post do colega para jornalistas.





Após a leitura, Doria destinou agradecimentos públicos ao gestor municipal. "Eduardo Paes, muito obrigado pelo seu gesto, por sua atitude e por seu desprendimento".





Na sequência, ele foi aplaudido por assessores e secretários.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria