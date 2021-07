Vereadora de BH aciona MPMG e Defensoria sobre operações policiais na Serra

Iza Lourença, parlamentar do Psol, pediu informações acerca de operações policiais na Serra, em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Repercussão

A vereadora(Psol) enviou, nesta segunda-feira (26/7), ofícios ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e à Defensoria Pública estadual (DPMG) a fim de obter informações sobre a conduta dos órgãos no acompanhamento de abordagens policiais ocorridas emOs casos citados pela parlamentar ocorreram no, na Região Centro-Sul da cidade. Há suspeitas de abuso das forças de segurança.Iza pede a apuração de duas abordagens recentes. A primeira delas, ocorrida em junho, ocasionou a morte de Ryan Pablo da Silva, de 18 anos, alvejado por dois disparos. O outro caso citado pela pessolista, no dia 16 deste mês, deixou ferimentos em Wesley Melo Vitor, 20. Wesley, assim como Ryan, é negro."Os agentes públicos permaneceram por longo tempo em cima do jovem, o qual precisou de atendimento médico após o ocorrido. Além disso, os policiais dispararam contra a população que se aproximava do local para evitar a continuidade da violência empregada", argumenta a vereadora, mencionando vídeos que mostram a ação dos agentes de segurança para deter Wesley.Além de informações sobre a conduta da Defensoria Pública e do MPMG no acompanhamento de denúncias de abuso policial, a parlamentar questiona as entidades sobre as ações empregadas para evitarna periferia de Belo Horizonte em tempos de pandemia de COVID-19.Como precedente, Iza recorre à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro enquanto durar a emergência sanitária.O ofício enviado ao Ministério Público é endereçado a Francisco Ângelo Silva Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial e Apoio Comunitário do MPMG.O documento remetido aos defensores, por sua vez, foi encaminhado a Aylton Rodrigues Magalhães, da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais.O caso de Ryan está sendo apurado pela. Um inquérito foi aberto para entender o caso. A situação de Wesley também está nas mãos da Corregedoria da PM. Segundo as forças de segurança, o rapaz teria resistido a uma ordem de prisão.A morte de Ryan revoltou familiares e moradores da Serra; o mesmo aconteceu com Wesley.