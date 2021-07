Após medalha de Rayssa, deputado quer crianças de 13 anos trabalhando

AM

Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM - RJ) defende mudanças na lei para que crianças possam trabalhar (foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados) skatista Rayssa Leal, de 13 anos, nas Olimpíadas de Tóquio, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (26/7), para apoiar o trabalho infantil. Depois da vitória dade 13 anos, nas, o deputado federal(DEM-RJ) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (26/7), para apoiar o trabalho infantil.





As crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Rayssa Leal ganhou a medalha de prata na Olimpíadas%u2026 Ué! É pra pensar%u2026 Parabéns a nossa medalhista olímpica! E revisão do Estatuto da Criança e Adolescente já! %u2014 Sóstenes (@DepSostenes) July 26, 2021





No Brasil, são consideradas trabalho infantil e, portanto, proibidas: atividades econômicas e de sobrevivência, remuneradas ou não, praticadas por crianças ou adolescentes com menos de 16 anos, com exceção da condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.





Dados do IBGE, apontam que cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no país. As atividades mais comuns são o trabalho doméstico, agricultura, construção civil, lixões e tráfico de drogas.

“Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Eu defendo a revisão desse artigo no Estatuto da Criança e Adolescente. Se atentem para a palavra QUALQUER no texto da lei”, finalizou o deputado.