Governistas convocam atos a favor do voto impresso

Protestos a favor do presidente devem acontecer no dia primeiro (foto: Nelson Almeida/AFP) Jair Bolsonaro (sem partido) tentam articular uma manifestação nacional em defesa do voto impresso nas eleições de 2022, principal bandeira do Palácio do Planalto.



A deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da CCJ da Câmara e autora da PEC 135/19, que estabelece o retorno da cédula de papel, é uma das principais entusiastas do movimento. “Gaúchos unidos pelo voto eletrônico impresso e auditável. Os votos precisam ser impressos e contados publicamente. Dia 1/8 vamos às ruas!”, escreveu a parlamentar neste domingo (25/7) no Twitter





A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) também usou as redes sociais para convocar a população para a marcha. “Lutaremos pela democracia e pela liberdade do nosso povo, Presidente Jair Bolsonaro. Dia 1° de agosto, o Brasil inteiro estará nas ruas por eleições transparentes, pela aprovação do voto impresso auditável. Estarei na Av Paulista às 14h”, postou.