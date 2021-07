Pacheco defende voto eletrônico e diz que mudança só caberá ao Congresso

Pacheco volta a frisar que mudança na lei só ocorrerá com aprovação dos parlamentares (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), voltou a defender nesta quinta-feira (22/7) o atual sistema de voto eletrônico que está em vigência no país desde 1996. O parlamentar afirmou que qualquer mudança no modelo para as eleições de 2022 no país será feita depois de concordância da maioria dos integrantes do Legislativo.









Pacheco afirmou que a realização das eleições no país é algo inegociável e vai acontecer, não somente em 2022, como também em outros anos. A declaração é uma indireta ao presidente, que ameaça barrar a disputa no ano que vem se não houver a mudança.





“Seja qual for o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive em 2022, não está em discussão. Isso é inegociável. Elas irão acontecer, pois são a expressão mais pura da soberania do povo. Sem elas não há democracia e o país não admite retrocessos”, afirmou o senador mineiro.