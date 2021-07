Bolsonaro diz não acreditar mais que voto impresso passe na Câmara

Presidente Jair Bolsonaro já admite que voto impresso não deverá ser aprovado (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente(sem partido) afirmou, no final da tarde desta segunda-feira (19/7), que não acredita mais que oserá aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele comentou o assunto com apoiadores na saída doBolsonaro se mostrou desanimado ao falar sobre o assunto. "Eu não acredito mais que passe na Câmara o voto impresso, tá. A gente faz o possível. vamos ver como é que fica aí", alegou.A um bolsonarista, ele completou em indireta a ministros do Supremo Tribunal Federal (): "Quem tem que contar os votos não pode ser aqueles que tiraram o Lula da cadeia".Mais cedo, o presidente havia repetido sua defesa ao voto impresso, colocando mais uma vez em dúvida a segurança das urnas eletrônicas – nunca houve comprovação de fraudes em eleições no Brasil,."Olha, eu entrego a faixa para qualquer um, se eu disputar, né...Mas eleição limpa", afirmou, para depois completar: "Agora, participar dessa eleição com essa urna eletrônica...".O presidente voltou a demonstrar temor com nova vitória do PT: "Eu posso não saber o que de bom o PT vai fazer para vocês, mas tenho certeza, eu posso falar o que de mau vai acontecer se esse pessoal voltar. Não há sede de poder da minha parte, por Deus que está no céu. Essa cadeira minha tem kriptonita lá".