Ministro da Educação 'conclama' pela volta às aulas presenciais no país

Milton Ribeiro fez um apelo em rede nacional para o retorno das aulas presenciais em todo o Brasil (foto: Marcos Corrêa/PR)









Milton Ribeiro classificou o retorno das aulas presenciais como uma "necessidade urgente". No entanto, cabe aos estados e municípios decidir sobre a reabertura das escolas nas redes estadual e municipal, respectivamente.





COVID-19.



Em audiência no Senado Federal, em 1º de julho, ele havia citado uma reunião dos ministros de Educação durante a reunião do G20, que reúne alguns países, Esta não é a primeira vez que Milton Ribeiro pede o retorno das aulas presenciais ainda durante a pandemia deEm audiência no, em 1º de julho, ele havia citado uma reunião dos ministros de Educação durante a reunião do G20, que reúne alguns países, justificando que o Brasil deveria reabrir as escolas





"O Brasil é, infelizmente, um dos últimos países do mundo a reabrir as escolas. E não há que se dizer que o assunto foi a vacinação. Acabo de chegar da Itália e lá os países estão todos retornando, alguns com porcentagem de vacinação inferior ao Brasil", disse o ministro.

Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta terça-feira (20/7), o ministro da Educação,, fez um apelo para oem todo o Brasil. Milton disse que as escolas fechadas estão gerando impacto negativo entre os estudantes.