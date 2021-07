Bolsonaro anuncia veto ao fundo eleitoral: 'Em respeito ao povo brasileiro'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai vetar aumento no fundo eleitoral para eleições de 2022 (foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente(sem partido) anunciou, nesta terça-feira (20/7), que vaio aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2022, o. A proposta aprovada no Congresso Nacional dentro do projeto da(Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022, garante um montante de R$ 5,7 bilhões para as próximas eleições.