Eduardo Cunha se diz favorável ao voto impresso

AM

Ex-deputado federal, Eduardo Cunha (MDB-RJ) teve o mandato cassado em 2016 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ) vem chamando a atenção dos parlamentares. No texto, Cunha defende a aprovação do voto impresso auditável. Um artigo escrito pelo(MDB-RJ) vem chamando a atenção dos parlamentares. No texto, Cunha defende a aprovação do





De acordo com Cunha, “não é porque você nunca foi assaltado em casa que vai deixar a porta sem tranca ou aberta, para que alguém se sinta à vontade para invadi-la”.





Ainda no texto, o ex-presidente da Câmara afirma que o discurso da segurança das urnas e do processo não são suficientes para que não se discuta a preservação de segurança e da tão alardeada eficiência, que "só poderá ser testada com mecanismos de controle".



“Da mesma forma que nós desenvolvemos tecnologicamente para termos esse avanço, outros poderão desenvolver mecanismos que possam corromper a segurança alcançada”, diz.





Cunha já declarou voto no presidente Jair Bolsonaro (sem partido), um dos maiores articuladores em prol do voto impresso, em caso de disputa com Lula.





A decisão sobre o tema vai ser tomada depois do recesso no Congresso. A próxima sessão da comissão que debate o voto impresso está agendada para 5 de agosto.