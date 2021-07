Aziz rebate Bolsonaro: 'CPI tem onça, e a onça vai pegar o macaco guariba'

Omar Aziz e Jair Bolsonaro trocam indiretas (foto: PixaBay/Reprodução Senado Federal/Reprodução PR/Reprodução) CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM), respondeu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que chamou o senador de “anta amazônica” nesta segunda-feira (19/7). O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (, senador(PSD-AM), respondeu ao presidente(sem partido), que chamou o senador de “” nesta segunda-feira (19/7).





CPI da COVID. Na semana passada, em entrevista ao programa Ronda Nacional, Aziz já havia chamado Bolsonaro de “macaco guaribá ”. “Ele é um macaco guariba aqui no Amazonas. O macaco guariba anda em bando na floresta, para se defender usa os orifícios, urina e defeca na onça, defeca pela boca”, afirmara o presidente da





Nesta segunda-feira, o chefe do Executivo federal comentou com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, as denúncias contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, envolvendo a compra de vacinas Coronavac via intermediários, e as ações da CPI.





Bolsonaro disse que Aziz é uma "anta amazônica". Classificou ainda o vice da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) e Aziz como "três otários".

Aziz respondeu aos ataques pelas redes sociais, via Twitter.





“Presidente, uma dica: estude a fauna amazônica. O predador do macaco guariba é a onça. Esses militares que estão ao seu lado sabem disso, eles serviram no meu Estado. Pergunte a eles. Que fique claro: na CPI não tem anta, tem onça. E as onças vão pegar o guariba. Pode acreditar”, escreveu o senador, após a declaração de Bolsonaro.

%u2014 Omar Aziz (@OmarAzizSenador) July 19, 2021





Omar também postou vídeo do momento em que Bolsonaro conversa com os apoiadores. “Vocês acabaram de ver esse vídeo do presidente no famoso cercadinho, que cada vez está menor. Cada vez ele está falando menos e cada vez mais expele ódio contra as pessoas”, afirmou Aziz.





Ainda de acordo com o presidente da CPI, nas conversas com apoiadores na frente do Alvorada, Bolsonaro deveria lamentar as mortes por COVID-19 no Brasil.





“Presidente, a onça vai pegar o macaco guariba, tenha certeza”, finaliza Aziz.