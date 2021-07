Bolsonaro despacha do Palácio do Planalto após alta hospitalar

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após o presidente Jair Bolsonaro ter recebido alta hospitalar , o mandatário já despacha do Palácio do Planalto nesta segunda-feira (19/07). Na agenda oficial ainda não constam compromissos e, segundo a assessoria palaciana, será atualizada ao longo do dia.O mandatário recebeu alta médica neste domingo (18/7) após quatro dias internado em São Paulo . O chefe do Executivo foi transferido do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, para o Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista, na quarta-feira (14/7) para tratar uma obstrução intestinal.De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na data, Bolsonaro continuará recebendo acompanhamento ambulatorial após a alta hospitalar.Na data, na saída, ele concedeu entrevista onde minimizou as denúncias de irregularidades envolvendo negociações para a compra de vacinas contra a covid-19 e defendeu o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Segundo ele, Brasília é o paraíso de "lobistas e picaretas". O chefe do Executivo ainda criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disse que só uma intervenção divina pode o tirar da presidência da República.