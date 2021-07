Sem previsão de alta, Bolsonaro passa por tomografia, diz hospital

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Reprodução/Youtube) Jair Bolsonaro (sem partido) apresentou uma melhora nesta sexta-feira (16/7), segundo boletim médico. Ele passou por uma tomografia na região do abdômen, que constatou a evolução do quadro. Apesar disso, ele ainda segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O quadro de saúde do presidente(sem partido) apresentou uma melhora nesta sexta-feira (16/7), segundo boletim médico. Ele passou por uma tomografia na região do abdômen, que constatou a evolução do quadro. Apesar disso, ele ainda segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.





O presidente foi hospitalizado na quarta-feira (14/7), após queixas de dores abdominais e soluços. Ele recebeu os primeiros cuidados no Hospital das Forças Armadas (HFA) de Brasília. Por volta de 19h30, Bolsonaro foi transferido para o Vila Nova Star, na capital paulista. O chefe do Executivo foi diagnosticado com uma obstrução intestinal.