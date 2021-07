Renan Calheiros pede para Bolsonaro vetar Fundão Eleitoral

AM

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID rebateu as críticas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta sexta-feira (16/7), atráves das redes sociais. Ele sugeriu que o presidente vetasse a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022, que permite um aumento no Fundo Eleitoral –destinado a partidos políticos e candidatos, para campanha nas eleições.



A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada pelo Congresso na última quinta-feira (15/7). Ela é a base do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

De acordo com o relator da CPI da Pandemia, o dinheiro poderia ser usado para saúde. “Ele pode impedir e salvar as vítimas: os brasileiros. Os mesmos que padecem com a pandemia”, afirmou Renan.

E por falar em facadas e hemorragias,o presidente tem a prerrogativa de vetar a facada do fundão eleitoral que vai sangrar o Brasil em R$5,7bi. Dinheiro que podia ir pra saúde.Ele pode impedir e salvar as vítimas: os brasileiros.Os mesmos que padecem com a pandemia.#Fundao6BiNao %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) July 16, 2021

Na quinta, o placar de votação foi de 278 votos a favor do projeto, 145 contra e 1 abstenção. Entre os senadores, 40 a favor e 33 contra.





Com a aprovação da LDO, o Congresso entrará formalmente em recesso parlamentar, entre 18 e 31 de julho.