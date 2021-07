Ciro responde a vídeo de Lula: 'Contradições, hipocrisia e autoritarismo'

AM

Ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT) (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) pré-candidato à presidência do Brasil Ciro Gomes (PDT) usou as redes sociais, nesta terça-feira (13/7), para publicar um vídeo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), possível rival nas eleições de 2022. (PDT) usou as redes sociais, nesta terça-feira (13/7), para publicar um vídeo contra o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT), possível rival nas





Vocês viram o vídeo que Lula postou esses dias falando que não existe chance para uma terceira via? Ele é tão cheio de contradições, hipocrisia e autoritarismo que eu resolvi responder. Assista e deixe sua opinião. #RespostaALula pic.twitter.com/3EfsKY3or5 %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 13, 2021

De acordo com o político, Lula é “hipócrita, confuso, contraditório, personalista e autoritario”, diz.





Segundo Ciro, Lula precisa que as eleições sejam contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) e o chefe do Executivo federal precisa que as eleições sejam contra o ex-presidente.





Segundo o político que é considerado de terceira via, a eleição seja polarizada entre os dois.





“É uma fantasia, desinformada e interesseira”, diz o político no vídeo.





Ciro Gomes vai concorrer ao pleito de 2022. Seus principais rivais na disputa são Lula e Bolsonaro. Para alguns, o político é visto como uma terceira via, já que atualmente o Brasil está dividido em dois polos.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.