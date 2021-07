Bolsonaro fala sobre salário, cartão e brinca com Guedes: 'Mão de vaca'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na cerimônia de sanção da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras (foto: TV Brasil/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (13/7) que o ajuste em seu salário (de 23 mil para 25 mil reais) não foi feito por ele. De acordo com o presidente, a portaria foi feita pela Advocacia-Geral da União (AGU). O presidente(sem partido) afirmou nesta terça-feira (13/7) que o ajuste em seu(de 23 mil para 25 mil reais) não foi feito por ele. De acordo com o presidente, a portaria foi feita pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Durante o discurso, Bolsonaro falou sobre corrupção e afirmou que mal usa seu cartão corporativo. De acordo com o presidente, os gastos são feitos para cuidar do Palácio do Alvorada, emas e zoológico. O cartão do chefe do Executivo Federal sofre investigação pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.

“Os outros governos, quando queria mamar, mamavam sem problemas. Eu posso comprar, com meu cartão corporativo, qualquer coisa. Até cerveja, tubaína. Mas não gastei nada”, disse o presidente.

Ao falar sobre a portaria que aumentou seu salário, o presidente afirmou que o responsável teria sido o ministro Paulo Guedes, da economia. Ao ser corrigido, ele brincou com o colega.

“Aí Paulo Guedes. Tu é mão de vaca mesmo né? Não dá nada”, disse. “É o verdadeiro tio Patinhas. Não dá para tirar nada dele”, brincou.

O presidente também discursou a favor da privatização de estatais e relembrou antigos escândalos envolvendo o Partido dos Trabalhadores (PT) que governou o país no mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff.





“Vocês viram o que aconteceu nos últimos 14 anos do Brasil”, disse Bolsonaro. “Tem gente que quer que essa turma volte para o governo”, disse.

Segundo o governo, a privatização da Eletrobras pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. A sanção foi publicada na edição desta terça-feira do "Diário Oficial da União" (DOU).