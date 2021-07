Bolsonaro sobre protestos em Cuba: 'Ditadura comunista ataca duramente'

AM

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Alan Santos/PR) Cuba. Os manifestantes pedem a renúncia de Miguel Díaz-Canel, presidente do Conselho de Estado de Cuba, gritam por "liberdade" e cantam músicas contra o regime comunista. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar, nesta terça-feira (13/7), da maior onda de protestos antigoverno em. Os manifestantes pedem a renúncia de Miguel Díaz-Canel, presidente do Conselho de Estado de Cuba, gritam por "" e cantam músicas contra o

"No momento em que a ditadura comunista cubana ataca duramente o seu povo que pede o fim do regime que o mantém na miséria, no atraso e até hoje sufoca sua liberdade, o ditador Maduro promove ataque armado ao PR Juan Guaidó", escreveu Bolsonaro. "Que Deus proteja nossos irmãos cubanos e venezuelanos!", finalizou o presidente.

- No momento em que a ditadura comunista cubana ataca duramente o seu povo que pede o fim do regime que o mantém na miséria, no atraso e até hoje sufoca sua liberdade, o ditador Maduro promove ataque armado ao PR Juan Guaidó. Que Deus proteja nossos irmãos cubanos e venezuelanos! %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 13, 2021

A declaração aconteceu logo após integrantes da oposição ao regime chavista na Venezuela dizerem que funcionários fiéis ao presidente Nicolás Maduro invadiram o prédio em Caracas onde vive Juan Guaidó, político oposicionista que se proclamou presidente venezuelano em 2019 durante o impasse político no país.

A mulher do presidente, Fabiana Rolsales, disse à polícia que foram vistos na garagem do prédio "homens encapuzados com armas largas rodeando a camionete" onde está o líder oposicionista.

Posicionamentos



Essa não é a primeira vez que Bolsonaro fala sobre o assunto. Na segunda-feira (12/7), o chefe do Executivo federal pediu para que a "democracia floresça" em Cuba.

"Todo apoio e solidariedade ao povo cubano, que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra a sua liberdade enquanto vende para o mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo!", disse.

Bolsonaro também disse a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que os cubanos protestaram para pedir liberdade e receberam como resposta "borrachada, pancada e prisão".





"O dia de ontem foi um dia muito triste dado o que aconteceu em Cuba. Muita gente acha que a gente nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai chegar à Venezuela, que não vamos ter problemas como estão tendo outros países por aqui", afirmou.

Atos antidemocráticos

Apesar da fala sobre democracia, o presidente brasileiro vem agindo na contramão desse pensamento e acusando as eleições presidenciais de fraudulentas.

De acordo com Bolsonaro, o Brasil corre o risco de não ter eleições em 2022, caso o voto não seja impresso.

O presidente também chegou a colocar em dúvida, mais uma vez, a realização do pleito de 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.