Bolsonaro: tenho convite do Progressistas, PL e partidos menores também

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) demonstrou frustração por ainda não ter conseguido alinhar projeto de candidatura à reeleição em 2022 com nenhum partido político e revelou ter recebido convites do Progressistas e do PL, além de siglas menores. "Eu queria já estar ajustado com partido, é difícil. Por mim eu já teria escolhido um há mais meses", disse.



Bolsonaro afirmou que pretende repetir feito das eleições presidenciais de 2018, quando elegeu 52 aliados à Câmara pelo PSL, partido do qual se desfiliou após atritos internos. "Eu indo para um partido, ajudo o partido. Pelo que tudo indica, a gente vai fazer uma grande bancada, e todo partido quer uma grande bancada para sua própria sobrevivência", projetou.



Apesar da fala otimista, pesquisa do instituto Datafolha divulgada na última sexta-feira (9) indica reprovação ao governo de 51%, a maior desde o início do mandato. Apenas 24% o consideram ótimo ou bom. Nas atuais condições de desgaste perante o eleitorado, Bolsonaro seria derrotado por Lula, Ciro Gomes e João Dória em eventual segundo turno.