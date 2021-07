Bolsonaro sente mal-estar e deixa jantar com empresários, afirma site

O presidente Jair(sem partido) precisou abandonar um jantar com empresários após sentir um, na noite desta sexta-feira (9/7). Bolsonaro estava em um restaurante de Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, mas saiu do local rapidamente.

Soluços frequentes

A informação é do site “NB Notícias”. De acordo com o veículo, Bolsonaro foi levado para o Hotel de Trânsito, no 6ºde Comunicações. Ainda não há informações sobre o estado de saúde doBolsonaro tem um passeio de moto agendado para a manhã deste sábado (10/7), em Porto Alegre.Durante a tarde desta sexta-feira, Bolsonaro esteve em Caxias do Sul para abertura da 1ª Feira Brasileira do Grafeno, na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Durante o discurso, o presidente apresentou soluços frequentes e apresentou dificuldades para falar.O mesmo aconteceu na sua tradicional live de quinta-feira (8/7). Na ocasião, Bolsonaro pediu desculpas e disse que soluçava há vários dias, desde que passou por um procedimento odontológico no dia 3 de julho.Antes do embarque para o Rio Grande do Sul, em conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, Bolsonaro voltou a citar o problema e disse que “não falaria muito”.“Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto, não vou falar muito. Estou poupando aqui falar”, afirmou.