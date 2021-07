Flávio Bolsonaro comenta apenas fala de Pacheco sobre voto impresso

Senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), parabenizou o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pelo posicionamento contra aqueles que vão contra a democracia brasileira. O senador(Patriota-RJ), filho ‘01’ do presidente(sem partido), parabenizou o presidente do Congresso Nacional, senador(DEM-MG), pelo posicionamento contra aqueles que vão contra a









A coletiva foi marcada após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltar a falar da possibilidade de fraude nas eleições do próximo ano. Ele chegou a colocar em dúvida, mais uma vez, a realização do pleito de 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil.





“Parabéns ao Presidente do Senado pelo pronunciamento em respeito à CF/88, como sempre defendeu Jair Bolsonaro afirmando que se o Congresso aprovar o voto impresso auditável, assim serão realizadas as eleições, respeitando a vontade do povo representada no Parlamento”, disse o senador.

Na coletiva, Pacheco por mais que "seja óbvio", o Congresso tem “compromissos”. Entre eles, com a República brasileira.





“Embora seja óbvio dizer, precisamos estabelecer o Estado de Direito e a democracia. A geração antes da minha conquistou no Brasil, e a minha geração tem que lutar para se estabelecer”, disse.





Pacheco também afirmou que confia na Justiça Eleitoral. “Não acredito que tenha tido fraudes. E acredito que não existem chances de acontecer em 2022. As eleições são inegociáveis”, disse.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.