Marcos Rogério para Aziz: 'Fica calminho presidente'

O bate-boca começou depois que Rogério questionou o consultor técnico William Santana sobre os “invoices” da Covaxin. Depois de perceber erros no documento, o consultor demorou quatro dias para comunicar ao seu superior.

Segundo o consultor, esse intervalo aconteceu porque ele se sentiu “inseguro” e por isso, preferiu aguardar a palavra do fiscal.

Em seguida, Rogério começou a criticar a investigação da CPI. Aziz então interrompe o governista.

“Fica calmo presidente. Fica calminho. Você e o relator também (Renan Calheiros)”, disse Rogério

O presidente e o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), começam a rir.





Santana é consultor técnico da divisão de Importação do Ministério da Saúde. Ele teria alertado à Precisa Medicamentos, intermediadora da compra da Covaxin, que as invoices (faturas) tinham irregularidades. A aquisição desse imunizante está sob suspeita de superfaturamento.





Santana depõe na condição de testemunha e a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da COVID.



A comissão, instalada em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.

