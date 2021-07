Clube Militar sobre a CPI da COVID: 'Circo Parlamentar de Indecência'

No documento, o Clube Militar chama a CPI de “Circo Parlamentar de Indecência” .

“O Clube Militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do ‘Circo Parlamentar de Indecência’ se enquadra, perfeitamente, para a instituição a qual ele pertence, onde seus integrantes, em sua grande maioria, não conseguem”, diz o documento.





Leia:Militares atacam Aziz e defendem 'elevada credibilidade' das Forças Armadas Na nota do Ministério da Defesa, emitida na noite dessa quarta-feira (7/7) e assinada pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e pelos comandantes de Marinha Exército e Aeronáutica, chama a acusação de Aziz de "grave, infundada e irresponsável".

"As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro", diz o comunicado, que se deteve à fala do senador, sem entrar no mérito da prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias, ordenada por Aziz durante a sessão da CPI nessa quarta..