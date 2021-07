José Alves Viana vai renunciar à presidência do Tribunal de Contas de MG

José Alves Viana comunicou, nessa quarta-feira (7/7), aos colegas a intenção de deixar o cargo (foto: Fred La Rocca/TCE-MG )

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (), José Alves Viana, vai renunciar ao cargo. Ele comunicou aos colegas, nessa quarta-feira (7/7), a intenção de deixar o posto. A corte confirma a decisão do, mas diz que a data para a oficialização da saída ainda não está definida.Viana assumiu a presidência em fevereiro deste ano. Ele, porém, desistiu de comandar o TCE-MG neste biênio por causa de um tratamento de saúde. A renúncia foi orientação médica. O integrante da corte continuará exercendo as funções de conselheiro.Em nota enviada ao, o TCE-MG informou que deu início aos preparativos para a transição. O novo presidente será eleito por eleição entre os conselheiros. Antes de José Alves Viana, a presidência do TCE-MG era ocupada por Mauri Torres.Antes de chegar ao Tribunal, Viana foi prefeito de Curvelo, Região Central de Minas. Médico, ocupou cadeira na Assembleia Legislativa entre 1999 e 2012, ano em que acabou designado para a