Marcos Rogério pede para que Pacheco revise prisão de Ferreira Dias

O líder do DEM no Senado e membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, Marcos Rogério (RO), pediu ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para que revise a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias. Pacheco, no entanto, não deliberou sobre a questão.



O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), decretou a prisão de Dias, que depôs nesta tarde (7) ao colegiado sobre a atuação no Ministério da Saúde. Segundo alegou Aziz, a prisão em flagrante se fez necessário pelo crime de falso testemunho, uma vez que Dias teria mentido ao colegiado na condição de testemunha.



Para Rogério, a decisão foi um ato arbitrário e ilegal. "Me sinto triste de ver o cenário que nós estamos presenciando no âmbito daquela CPI."