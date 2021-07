Rogério Carvalho critica nota das Forças Armadas: 'inoportuna e inadequada'

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) chamou de "inoportuna e inadequada" a nota conjunta emitida nesta quarta-feira, 7, pelo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e pelos comandantes das Forças Armadas com críticas ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM).



Em discurso no plenário do Senado, Carvalho acompanhou a declaração de Aziz de que a manifestação das Forças Armadas foi uma tentativa de intimidação. "O papel das Forças Armadas é de defesa da sociedade e das instituições. Somos parte dessas instituições, portanto, eu vejo que a manifestação é um ataque à institucionalidade democrática", declarou o senador petista.



Para o Ministério da Defesa, Aziz desrespeitou as Forças Armadas ao supostamente generalizar envolvimento de integrantes dessas instituições em esquemas de corrupção. "As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro", diz a nota.