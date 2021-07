Ministro diz que recebeu filho de Bolsonaro em seu gabinete: 'Saiu calado'

Jair Renan, 'filho 04' de Bolsonaro, tem atuação suspeita e investigada pelo Ministério Público Federal (foto: Evaristo Sá/AFP) Rogério Marinho, teve de explicar, nesta terça-feira (6/7), em comissão da Câmara dos Deputados, sobre a presença do filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu gabinete no ano passado. Na ocasião, Jair Renan esteve na sala de Marinho acompanhado por dirigentes de uma empresa. O ministro do Desenvolvimento Regional,, teve de explicar, nesta terça-feira (6/7), em comissão da, sobre a presença do filho do presidente(sem partido) em seu gabinete no ano passado. Na ocasião, Jair Renan esteve na sala de Marinho acompanhado por dirigentes de uma empresa.









Marinho disse aos deputados que a reunião foi solicitada pelo gabinete de Bolsonaro e que Jair Renan “entrou e saiu calado” da sala. O ministro também garantiu que não sabia que o “04” era filho do presidente e que só tomou conhecimento quando foram apresentados.





“Não causou constrangimento. Ele entrou calado e saiu calado. Só soube que era filho do presidente porque alguém me apresentou a ele”, disse Marinho.





O assunto tratado na reunião, de acordo com Marinho, foi inovação tecnológica na área habitacional. A demanda, segundo o ministro, foi enviada à Secretaria de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional.